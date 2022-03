SCHIFFLINGEN – Drei Luxemburgerinnen haben unter dem Namen LëtzPole’n’Dance der nationalen Poledance-Community neues Leben eingehaucht. Sie verraten, was diesen Sport so besonders macht.

Poledance in Luxemburg : «Am Anfang fühlt man sich eher wie ein Affe an der Stange»

1 / 5 Salima Ben Guigui (34), Laura Tomassini (27) und Esther Cornero (34) haben den Verein LëtzPole’n’Dance am 26. April 2021 gegründet. Vincent Lescaut Seit vergangenem September empfangen sie in Schifflingen im Studio Poledance-Begeisterte. Die drei Gründerinnen besuchen die Kurse selbst als Schülerinnen. Vincent Lescaut 245 Personen haben sich seit der Eröffnung eingeschrieben. Vincent Lescaut

Luxemburgs Poledance-Szene gibt es seit über zehn Jahren, seit September letzten Jahres wächst sie stetig. Grund dafür sind drei junge Luxemburgerinnen, die ihr Hobby in der Pandemie nicht aufgeben wollten. 2016 lernten sich Laura Tomassini (27), Salima Ben Guigui (34) und Esther Cornero (34) beim Poledance-Training kennen. Als es plötzlich in der Pandemie hieß, das Studio, in dem sie eingeschrieben waren, könne nach Corona seine Türen nicht wieder öffnen, haben die drei zusammen mit Gleichgesinnten und ehemaligen Trainerinnen nach Möglichkeiten gesucht, ihre Gruppe am Leben zu halten. «Wir hatten eigentlich alles, um weiterzumachen. Uns fehlte lediglich der Ort zum Trainieren. Also haben wir im April unseren Verein gegründet und uns auf die Suche nach einem Raum gemacht», erzählt Laura Tomassini, die Präsidentin des Vereins LëtzPole’n’Dance. Fündig wurden sie in Schifflingen beim Schëfflenger Schräiner, wo sie seit September 2021 das Herz einer immer größer werdenden Community im Sturm erobern.

Mit Klischees oder verurteilenden Kommentaren würden sie glücklicherweise kaum bis gar nicht konfrontiert, tatsächlich hätten die meisten eher Respekt vor der enormen körperlichen Leistung. Auch sie selbst hätten im Poledance einfach die Herausforderung gesucht. «Ich habe Poledance gar nicht mit der Erotik-Szene in Verbindung gebracht. Am Anfang fühlt man sich eher wie ein Affe an der Stange», erzählt Salima Ben Guigui, die hauptberuflich Musik unterrichtet, lachend. Ihre beiden Partnerinnen stimmen dem grinsend zu. Für alle drei sei die initiale Motivation das Tanzen gewesen, schnell hätten sie aber gemerkt, dass Poledance viel mehr als nur Bewegung ist. «Die Mischung aus Ausdauer- und Krafttraining sowie auch Tanz hat mich gereizt», beschreibt Esther Cornero ihre Passion zur Sportart.

Vincent Lescaut

«Man muss es einmal versucht haben, um die Magie des Poledance zu verstehen», sind sich die drei einig. Weshalb sie auch mich zu einem Anfänger-Kurs eingeladen hatten. Nachdem die Kursteilnehmer sich beim Aufwärmen schon ein bisschen ausgepowert hatten, ging der richtige Spaß erst los. Auf einmal sollten mich meine Arme, die manchmal nicht einmal die Chipstüte aufreißen können, eine Stange hochziehen, meine Haut lernt, dass Grip ein Synonym für «brennender Schmerz» ist und ich lerne: «Hey, der muskellose Körper kann ja doch was!» Das pusht den Ehrgeiz und die Trainerin und vier weitere Schülerinnen und Schüler motivieren zusätzlich. Und ja, richtig gelesen: Auch Schüler, also Männer, nehmen am Poledance-Unterricht teil.

«Poledance ist eine Männer-Disziplin und stammt aus dem chinesischen Zirkus» Salima Ben Guigui

«Zur Geschichte muss man wissen, dass Poledance nicht – wie viele denken – aus dem Stripclub stammt. Poledance ist eine Männer-Disziplin und stammt aus dem chinesischen Zirkus. Erst sehr viel später hatte irgendjemand die Idee, eine vertikale Stange in einen Stripclub zu stellen», klärt Salima während des Gesprächs auf. Insgesamt vier Männer seien bei LëtzPole’n’Dance eingeschrieben, zwei davon würden wöchentlich am Training teilnehmen. Auch hier müsse man mit Klischees aufräumen: «Das geht vom Familienvater bis hin zum Homosexuellen – und eigentlich ist auch das völlig egal. Wir bieten unterschiedliche Kurse an und den meisten geht es in erster Linie um den akrobatischen Aspekt», wirft Laura in die Runde, die als Freelance-Journalistin tätig ist.

Dass Männer in ihrem Studio willkommen sind, war für die Vereinsgründerinnen von vornerein klar. «Wir kämpfen seit jeher für Gleichberechtigung, dann können wir doch nicht Männer aus einer Sportart ausschließen», sagt die 34-jährige Salima und erzählt, dass viele Studios Männern den Zutritt verwehren würden, weil sie befürchteten, Frauen könnten sich durch ihre Anwesenheit unwohl fühlen.

«Viele Frauen neigen dazu, kleine Makel zu verstecken, hier kannst du nichts verstecken» Laura Tomassini

Und unwohl oder zumindest gehemmt fühlen sich viele am Anfang sowieso, ganz gleich, wer noch im Raum ist – so erging es auch mir. Ein Gefühl, das auch die drei fortgeschrittenen Tänzerinnen nachvollziehen können. «Ich kann mich immer mit den Teilnehmerinnen in den Anfängerkursen identifizieren. Sie stehen da in ihren langen Hosen und T-Shirts. Wenn es sein muss, wird das Shirt ein klein wenig hochgezogen, um irgendwie Grip zu bekommen. Aber je länger man Poledance macht, desto weniger zieht man an», lacht Esther, die als Sozialarbeiterin beim hauptstädtischen Service Intégration et besoins spécifiques arbeitet. Es werde ganz schnell der Punkt erreicht, an dem man nicht mehr sich selbst ansehe, sondern die Leistung, die der Körper auf einmal erbringe, freuen sich die drei Frauen über die positiven Aspekte ihres Hobbys. «Viele Frauen neigen dazu, kleine Makel zu verstecken, hier kannst du nichts verstecken. Du siehst jede Cellulitis – und die haben wir alle – jedes noch so kleine Speckröllchen. Du siehst aber vor allem, was du kannst und deine Fortschritte», fügt Laura hinzu. Jedes Training bringe ein Erfolgsgefühl mit sich, was sich wiederum positiv auf das Selbstbewusstsein auswirke.

Vincent Lescaut

Das Konzept des Studios scheint jedenfalls aufzugehen. «Wenn du den ersten Kurs geschafft hast, willst du sofort den nächsten buchen», sagten mir meine Mitschüler und -schülerinnen bei meinem Schnupperkurs mit Begeisterung. Und tatsächlich: Zu sehen, wie sehr ich meinen Körper unterschätzt habe, hat Lust auf mehr gemacht.