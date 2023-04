Florida: Am Anfang hatte der kleine James nur ein Muttermal am Rücken

Der «Panzer» ist in Wahrheit ein gutartiger Tumor

Unmittelbar nach der Geburt war das, was später ein riesiger «Panzer» werden sollte, nur ein kleines, verschorftes Muttermal. Das wuchs aber mit der Zeit stetig an und wurde irgendwann immer grösser und schränkte die Bewegungsfreiheit des Buben stark ein. Nach einiger Zeit stellten die Ärzte dann die erlösende Diagnose: Es handelte sich um einen kongenitalen melanozytären Nävus, auch Riesennävus genannt. In einfachen Worten ist das eine gutartige, pigmentierte Fehlbildung der Haut. Dem Tumor wurde dann operativ der Garaus gemacht: Im ersten Schritt wurde er entfernt, im zweiten wurde gesunde Haut an die fehlenden Stellen transplantiert.