Arbeitsverträge : Am Dienstag wird in der Kommission gestreikt

LUXEMBURG – Die Gewerkschaften sind mit den ersten Verhandlungen mit der Direktion nicht zufrieden. Deshalb wird am Dienstag in der EU-Kommission gestreikt.

Bereits am 10., 13., und 14. Oktober gab es Proteste bei der Kommission. Dadurch haben die Gewerkschaften haben erreicht, dass die Direktion in Verhandlungen treten will. Am Montag wurden erste Gespräche geführt. Die konnten die Gewerkschaften aber nicht zufrieden stellen. Deshalb haben sie sich dazu entschieden, wie angekündigt, am Dienstag in den Streik zu treten. «Die Direktion hat nicht die Absicht, eine strukturelle Lösung zu finden, die dem Problem des Sozialdumpings auf den Grund geht», sagte ein Sprecher der «Union Syndicale Luxembourg».