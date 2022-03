Bettel zu Merkel-Forderung : «Am Ende wird der Bauer oder der Student bestraft»

LUXEMBURG/BRÜSSEL - Der Brexit reißt ein großes Loch in den Haushalt der Europäischen Union. Nun wird über einen neuen Finanzplan – und mögliche Kürzungen – gestritten.

Sebastian Kurz, Xavier Bettel und Angela Merkel diskutieren am Freitag bei einem GIpfeltreffen in Brüssel.

Premierminister Xavier Bettel bewertet die Forderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisch, EU-Fördergelder an die Aufnahme von Flüchtlingen zu knüpfen. «Wer wird nachher bestraft? Nicht die Regierungen, aber die Bürger», sagte Bettel beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag in Brüssel. Am Ende würden Bauern oder Studenten dafür bestraft, dass ihre Regierung sich nicht an Abmachungen gehalten habe – «und der Frust gegenüber Brüssel wird dann noch größer», so der DP-Politiker.