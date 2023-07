Flughafen-Rankings: Am Findel ist es (fast) am stressfreisten

So leer ist der Findel in den seltensten Fällen. Dennoch ist der Stresspegel vergleichsweise niedrig.

Sommerzeit ist Reisezeit und steht ganz im Zeichen der Entspannung – so zumindest das Wunschdenken vieler Urlauber. Wenn es jedoch an die Reisevorbereitungen oder den Flug geht, ist es manchmal im Handumdrehen vorbei mit dem Relaxen und der Stress beginnt.

Die gute Nachricht für Luxemburger in diesem Fall: Der Findel ist einer der am wenigsten stressigen Flughäfen in ganz Europa. Das auf Mietautos spezialisierte Vergleichsportal «StressFreeCarRental» hat in einer Befragung Menschen nach den Airports mit dem «geringsten Reisestress» gefragt.