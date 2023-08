Gesundheit: Am Meer fühlst Du Dich sofort besser? Dafür gibt es mehrere Gründe

Du kommst gerade von Deinen Ferien am Meer zurück und fühlst Dich so fit wie schon lange nicht? Dafür gibt es gute Gründe.

Wer sich in der Nähe von Gewässern aufhält, genießt den Blue-Space-Effekt. Pexels/Alana Sousa

Nach dem Planschen im Salzwasser fühlst Du Dich wie neu geboren? Klar, die Auszeit vom Alltag trägt zum positiven Wohlbefinden bei, darüber hinaus hat Meerwasser aber noch weitere gesundheitliche Vorteile.

Schon Königin Kleopatra ließ sich aus Anti-Aging-Gründen Salz aus dem Toten Meer für ihr tägliches Bad bringen und in der alten ayurvedischen Heilkunst reinigte man mit Salzspülungen die Organe. Auch in der griechischen Antike wusste man um die heilende Wirkung des Meeres und erfand die Thalassotherapie, also die Behandlung von Krankheiten mit kaltem oder erwärmtem Meerwasser, Meeresluft, Sonne, Algen, Schlick und Sand.

Salzwasser hat mehrere positive Effekte auf deine Gesundheit und dein mentales Wohlbefinden. Hier einige Beispiele:

Verbessert das Hautbild

Salzwasser setzt sich aus verschiedenen Mineralien und Spurenelementen wie Magnesium, Kalium und Kalzium zusammen und hat eine entzündungshemmende Wirkung. Davon profitieren auch Menschen mit Hautkrankheiten wie Akne, Psoriasis oder Neurodermitis, wie eine italienische Studie von 2021 beweist. Außerdem hat das kühle Nass eine desinfizierende Wirkung und hilft, kleine Wunden zu heilen. Zudem dient Salzwasser als natürliches Peeling, indem es abgestorbene Zellen auf der Oberfläche der Haut entfernt. Nach dem Baden, vor allem wenn man zu trockener Haut neigt, sollte man das Salz von Haut und Haaren abspülen. Ansonsten entzieht es zu viel Feuchtigkeit.

Salzwasser hat eine entzündungshemmende Wirkung. Pexels/Henry de Guzman

Tut der Seele gut

Jede Person, die gerne Zeit am Meer verbringt, hat vermutlich schon mal festgestellt, wie gut der Blick aufs Blaue der mentalen Gesundheit tut. Dieses Phänomen hat einen Namen: Blue-Space-Effekt. Die Nähe zum Ozean – aber auch zu Seen, Flüssen oder Wasserfällen – wird mit einem geringeren Stressniveau und einem größeren psychischen Wohlbefinden in Verbindung gebracht, wie eine Studie herausfand, an der mehr als 16.000 Menschen aus 18 verschiedenen Ländern teilnahmen. Zudem wirkt sich das Rauschen des Meeres positiv auf die Psyche aus.

Der Blue-Space-Effekt wird mit einem geringeren Stressniveau verbunden. Unsplash/Laura Cros

Schont die Gelenke

Während Sonnenbaden und Floaten in den Sommerferien ausnahmsweise bereits als körperliche Aktivität gezählt werden dürfen, neigen Menschen am Meer tendenziell dazu, sich häufiger zu bewegen. Ob Schwimmen oder Schnorcheln – Aktivitäten im Salzwasser schonen dank des Auftriebes die Gelenke. Der Druck nimmt ab, die Versteifung von Gliedmaßen wird gelindert – wovon besonders Rheuma-Betroffene profitieren können. Außerdem schüttet jede Art von Sport Endorphine aus, was glücklicher macht.

Beim Schwimmen im Meer werden die Gelenke besonders geschont. Pexels/Sergio Souza

Befreit die Atemwege

Salzige Luft, kühler Wind, UV-Strahlen, kaltes Wasser und feuchtes Klima: Wer sich am Wasser aufhält, atmet durch die Brandung salzige Aerosole ein, die im Nasen-Rachen-Raum, der Luftröhre und den tieferen Atemwegen landen. Diese befeuchten und helfen dabei, Verunreinigungen zu entfernen. Das im Salzwasser enthaltene Jod beugt zudem Infektionen der Atemwege vor. Aus diesen Gründen gibt es auch Nasenspray mit Salzwasser oder Nasenduschen mit Nasenspülsalz.