Luxemburg : Am Mittwoch wird der Jackpot der Nationallotterie geknackt

LUXEMBURG – Der Lotto-Jackpot in Höhe von 45 Millionen Euro wird am kommenden Mittwoch definitiv einen Gewinnen finden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Nationallotterie hervor.

Der Jackpot der Luxemburger Lotterie beläuft sich derzeit auf die höchstmögliche Summe von 45 Millionen Euro. Diese muss am Mittwoch definitiv ausgezahlt werden. «Diese Lotto-Ziehung ist etwas besonderes, denn hat keiner der Spieler sechs Richtige plus Superzahl, geht der Jackpot an die nächstniedrigeren Gewinnklasse, bis ein oder mehrere Gewinner ermittelt sind», heißt es in der Pressemitteilung der Loterie Nationale. Somit erhöht sich die Chance auf die Lotto-Millionen.