«Am Stall»: Schueberfouer feiert den Ballermann

Der «Stall» verwandelt während der Schueberfouer mit Ballermann- und Après-Ski-Größen die zweistöckige Holzhütte in eine wahre Schlagerparty. Um die 700 Feierwütige passen rein und an den meisten Tagen ist Maximalkapazität auch schnell erreicht. Allen gemein ist die Lust auf Partyschlager, wie er im Epizentrum der Szene, im Bierkönig auf Mallorca, zu Hause ist. Viele werfen sich szenetypisch in Schale, tragen bunte Hawaiihemden oder Tracht.

Die Kontakte für den «Stall» stellt seit 2011 der Luxemburger Party-DJ Hoffi-Zambezi her, der selbst fast jeden Abend für Feierlaune sorgt. «Viele der Künstler sind Bekannte von mir, da ich schon mit ihnen zusammen gearbeitet habe», erzählt Hoffi gegenüber L'essentiel. So sei zum Beispiel auch in Kooperation «Schatzi, schenkt mir eng Foto» mit Mickie Krause entstanden. Dadurch, dass er viel rumkomme, bekomme er die Trends der Szene schnell mit.

So heizte am Montag Schlagerstar Mickie Krause, der seit 25 Jahren mit seiner blonden frechen Langhaarfrisur für hitzige Partys sorgt, die Meute an. Am heutigen «Bürgermeistertag» ist kein geringerer als Oli P. am Start. Bei Instagram gibt er einen Einblick in seinen Zeitplan. Um 23.15 Uhr heißt es im «Stall» dann unter anderem «Flugzeuge im Bauch». Am Mittwoch lockt die Hütte dann Olaf Malolepski, besser bekannt als «Olaf der Flipper» auf die Bühne. Die Headliner seien meistens für circa 23 Uhr geplant, das könne jedoch auch mal variieren, erklärt Hoffi-Zambezi.