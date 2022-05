Star Wars : Am «Star Wars Day» – Trailer für neue Serie «Obi-Wan» veröffentlicht

Viele Details bleiben allerdings wohl geheim, bis die sechsteilige Miniserie mit dem Briten Ewan McGregor in der Titelrolle Premiere hat. Der Serienstart beim Streamingdienst Disney+ ist um zwei Tage auf den 27. Mai verschoben worden.

Gastauftritt von Han Solo?

Jährlich am 4. Mai feiern Fans den «Star Wars»-Tag, weil das Datum «May, the fourth» an den berühmten Satz «May the force be with you» («Möge die Macht mit dir sein») erinnert, der in den Filmen häufig gesagt wird.