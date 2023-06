Luxemburg: Am Wochenende steht wieder eine Autobahn-Sperrung an

Im Rahmen der Gestaltung des neuen Stadtviertels Ban de Gasperich wird die Autobahn A3 am Wochenende zwischen dem Kreisverkehr Gluck und dem Autobahnkreuz Hesperingen von Freitag, den 30. Juni, gegen 21 Uhr bis Montag, den 3. Juli, gegen 4 Uhr in beide Richtungen gesperrt, wie das Straßenbauamt (Administration des Ponts et Chaussées) am heutigen Dienstagnachmittag angekündigt hat.