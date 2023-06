Luxemburg: Am Wochenende wird das Gaspericher Kreuz zur Baustelle

Weil die Straßenbauverwaltung die Deckschicht auf dem Gaspericher Kreuz erneuert, kommen auf Autofahrer im Großherzogtum am kommenden Wochenende wieder Verkehrseinschränkungen zu. Das teilt die Behörde am heutigen Dienstagmittag mit. Die Arbeiten beginnen am Freitag, den 16. Juni 22 Uhr und dauern bis Montag, den 19. Juni 5 Uhr an.