Deutschland : Amadeu Antonio Stiftung warnt vor «Herbst der Demokratiefeindlichkeit»

Die Amadeu Antonio Stiftung befürchtet einen «Herbst der Demokratiefeindlichkeit» in Deutschland. «Die Feinde der Demokratie in Deutschland sind so selbstbewusst wie nie und erreichen mit ihrer Agenda mehr Menschen als je zuvor», heißt es in einer Analyse der Stiftung, die diese am Freitag in Berlin vorstellte.