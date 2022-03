«Priorisiere mein Wohlbefinden» : Amanda Bynes' Vormundschaft wird beendet

Nach fast neun Jahren unter Vormundschaft hat die US-Schauspielerin ein Ende dieser Regelung erwirkt. Ein Richter in Kalifornien hatte am Dienstag entschieden, dass die Vormundschaft nicht weiter erforderlich sei.

Nach dem Ende ihrer fast neunjährigen Vormundschaft dankt US-Schauspielerin Amanda Bynes (35) ihren Eltern und Fans für die Unterstützung. «In den vergangenen Jahren habe ich hart daran gearbeitet, meine Gesundheit zu verbessern, um unabhängig leben und arbeiten zu können», heißt es in einem Statement der Schauspielerin, das dem US-Portal «People.com» vorliegt. «Ich werde mein Wohlbefinden auch in diesem nächsten Kapitel weiter priorisieren.»

Ein Richter in Kalifornien hatte am Dienstag entschieden, dass die Vormundschaft nicht weiter erforderlich sei, und diese offiziell beendet, wie der US-Sender CNN berichtet. Bynes war zu der Entscheidung im Gericht nicht anwesend.

Die Schauspielerin («Hairspray») war 2013 in eine psychiatrische Klinik gekommen, nachdem sie mehrfach in der Öffentlichkeit durch seltsames Benehmen oder Trunkenheit aufgefallen war. Etwa hatte sie in einer Hauseinfahrt ein kleines Feuer gelegt. Ein Richter übertrug damals ihrer Mutter die Vormundschaft.