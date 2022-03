In Luxemburg : Amateursportler müssen Einkünfte angeben

LUXEMBURG – Egal ob man im Schwimm-Verein aktiv ist oder in der BGL-Ligue Fußball spielt. Viele Amateursportler des Landes haben Post von der Steuerverwaltung bekommen.

Viele Amateursportler im Großherzogtum dürften beim Blick in den Briefkasten eine böse Überraschung erlebt haben. In einem Schreiben von der Steuerverwaltung werden sie aufgefordert, alle Einnahmen aus ihrer sportlichen Tätigkeit anzugeben. Die Verwaltung hat sich dabei nicht nur auf den Fußball beschränkt, wo das meiste Geld fließt, sondern das Schreiben auch an Basketballer, Handballer, Leichtathleten, Schwimmer, Trainer und sogar an die Helfer in den Vereinen geschickt.