Jeff Bezos und Lauren Sanchez haben sich verlobt

Das verliebte Pärchen hält sich derzeit in Südfrankreich bei den Filmfestspielen von Cannes auf, wo sie auf seiner 500-Millionen-Dollar-Jacht verweilen. Auf der 127 Meter langen und 70 Meter hohen «Kuro» soll auch der Antrag stattgefunden haben: mit einem riesigen Klunker für die 53-Jährige, versteht sich. Fotos, die der britischen Zeitung vorliegen, zeigen nicht nur ein riesiges funkelndes Diamant-Schmuckstück an ihrem Finger, sondern auch das frisch verlobte Paar überglücklich und ganz innig miteinander.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez leben ihre Liebe aus

Inzwischen lassen Jeff und Lauren die Welt an ihrer Liebe teilhaben. Zu seinem 59. Geburtstag widmete sie ihrem Liebsten im Januar eine rührende Liebeserklärung via Instagram. «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Mann meiner Träume, der meine Welt mit seinem Lachen und seinem freundlichen Herzen erhellt», so die liebevollen Zeilen. Und weiter: «Du hast mir gezeigt, dass es keine große Liebe gibt, für die man nicht tapfer kämpfen muss. Danke, dass du immer an meiner Seite bist und dass du der liebevollste und unterstützendste Partner bist. Ich bin so dankbar für die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, und für die Abenteuer, die uns noch bevorstehen.»