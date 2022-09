Exklusive Sparangebote : Amazon-Knaller – völlig neue Billigaktion startet

Amazon überrascht am Montag und hat zum ersten Mal die «Prime Exklusive Angebote» angekündigt. Es soll sich um ein «zweitägiges globales Shopping-Event exklusiv für Prime-Mitglieder» handeln. Die Aktion startet am 11. Oktober um Mitternacht und läuft bis zum 12. Oktober um 23:59 Uhr in 15 Ländern gleichzeitig, darunter auch in Luxemburg. Prime-Mitglieder sollen dabei «einen frühzeitigen Zugang zu tausenden exklusiven Deals von Top-Marken» bekommen.