Comedy-Sendung : Amazon kündigt vierte Staffel von «LOL» an

Gerade läuft die dritte Staffel der Comedy-Sendung und schon können sich Fans auf eine nächste Runde im kommenden Jahr freuen.

Die Comedians Abdelkarim und Anke Engelke in einer Szene der dritten Staffel von «LOL: Last One Laughing».

Die Amazon-Comedy «LOL – Last One Laughing» geht im Frühjahr 2023 in die vierte Staffel. Gastgeber wird wieder Michael Bully Herbig sein, wie Prime Video am Dienstag mitteilte. «Last One Laughing bleibt das absolute Lieblingsformat unserer Prime-Mitglieder», sagte Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, laut Mitteilung.