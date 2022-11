Zukunft unsicher : Amazon macht mit Alexa Riesenverluste

Amazon wurde mit dem Versandhandel groß, baute aber immer mehr aus und liefert heute auch Musik, Serien und Filme aus einer Hand . Um den Usern eine möglichst einfache Bedienung der Unterhaltungselektronik zu ermöglichen, setzte der Konzern seit Jahren auf die hauseigene Sprachsteuerung Alexa. Und diese, so die « Computer-Bild», soll sich auch gut verkauft haben und mittlerweile in unzähligen Haushalten rund um den Erdball Dienst tun.

Drei Milliarden Verlust in einem Quartal

Wie es weiter heißt, soll deswegen sogar die Zukunft von Alexa in der Schwebe sein. Gegenüber dem «Business Insider» gab allerdings ein Amazon-Manager an, man sei «bei Echo und Alexa so engagiert wie eh und je» und werde weiterhin in die Sparte investieren.