Wirtschaft: Amazon streicht den Traumjob eines Kenianers in Luxemburg

Amazon Luxemburg beschäftigt 4000 Mitarbeiter Editpress

Tom Mboya Opiyo und seine Familie haben sich monatelang auf ihren Umzug nach Luxemburg vorbereitet. Vier Tage vor der Abreise ist der Traum geplatzt. Laut kenianischer Medien, die Toms Geschichte erzählen, ist der Reorganisations- und Stellenabbauplan von Amazon, der weltweit 18.000 Stellen erwischen soll.

Der Kenianer ist Spezialist für Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) und freute sich noch Ende Dezember auf LinkedIn über seine Lebensveränderung, und «einen aufregenden, bevorstehenden Umzug». Er hatte eine Stelle in Europa bei einem führenden globalen Unternehmen in Aussicht. Dann brach alles zusammen.

«Meine Familie ist wirklich am Boden zerstört, nachdem sie diesen Umzug sechs Monate lang geplant hatte», erzählte er am Wochenende in einer herzzerreißenden Nachricht, die auf LinkedIn viral ging. «Wir wollten an diesem Wochenende abreisen, damit ich am Montag, dem 16. Januar, mit der Arbeit beginnen konnte, und der Anruf kam nur vier Tage davor.» Kenianischen Medienberichten zufolge hatten die Kinder die Schule verlassen, die Familie hatte ihre Autos und Möbel verkauft und war ausgezogen.

Für Tom ist der Traum von der Arbeit in Europa geplatzt.

Das Unternehmen habe nach eigenen Angaben «geschäftliche Veränderungen im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Betriebsabläufe» als Grund genannt und erklärte, dass sich dies auf diese und viele andere Stellen ausgewirkt habe. Die Organisation würde weltweit Arbeitsplätze abbauen. Informationen seien online verfügbar.

Auf Anfrage von L'essentiel weigert sich Amazon, auch nur einen Einzelfall zu nennen. Aber es heißt: «Es sind momentan schwierige wirtschaftliche Bedingungen und nach der Überprüfung unseres jährlichen Geschäftsplans haben wir die schwere Entscheidung getroffen, einige Stellen in bestimmten Geschäftsbereichen zu streichen, für die wir Angebote unterbreitet hatten, aber deren Bewerber noch nicht zum Unternehmen dazu gestoßen sind», sagte ein Amazon-Sprecher gegenüber L'essentiel. Diese Entscheidung wirke sich auf eine sehr kleine Anzahl von Stellen aus, insbesondere im Vergleich zu den Zehntausenden von Angeboten, die Amazon allein in diesem Jahr ausgeschrieben habe, heißt es weiter.

Mehr als 4000 Amazon-Mitarbeiter in Luxemburg

In seiner letzten Mitteilung Anfang Januar hatte Amazon-CEO Andy Jassy angekündigt, dass die von den Stellenstreichungen betroffenen Mitarbeiter ab diesem Mittwoch, dem 18. Januar, informiert werden würden. Es scheint, dass dieser Plan bereits Auswirkungen auf die Neueinstellungen hat. Amazon Luxemburg war gestern auf Anfrage nicht in der Lage, Informationen über die Anzahl der Stellen zu geben, die in Luxemburg gestrichen werden könnten, wo der E-Commerce-Riese mehr als 4000 Mitarbeiter beschäftigt.