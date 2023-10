Amazonas: Dürre am Rio Negro legt uralte Smiley-Steine frei

Weil der Rio Negro in Südamerika so wenig Wasser führt, kommen extrem alte Felsgravuren zum Vorschein.

«Ich dachte zuerst, das könne nicht wahr sein», so Livia Ribeiro, die seit 27 Jahren in Manaus lebt, der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas im Norden Brasiliens , die an den Ufern des Rio Negro liegt. «So etwas habe ich noch nie gesehen», war ihre Reaktion, nachdem sie sich die Gravuren entlang des Flusses angesehen hatte. Die meisten von ihnen stellen menschliche Gesichter dar, rechteckig oder oval, mit lächelnder oder betrübterer Mimik.

Das Auftauchen der Inschriften aufgrund der Dürre hat Wissenschaftler und neugierige Besucher in Scharen angezogen, doch das Phänomen hat auch seine Schattenseiten. «Wir kommen, wir schauen uns die Gravuren an und wir finden sie faszinierend. Aber gleichzeitig ist es auch beunruhigend», so Livia Ribeiro. «Ich frage mich, ob dieser Fluss in 50 oder 100 Jahren noch existieren wird.»