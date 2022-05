«Du bist so ein Baby» : Amber Heard gibt zu, Johnny Depp geschlagen zu haben

Während dem Prozess kommen immer mehr Details aus dem Eheleben des Schauspielpaares ans Licht. Darunter auch, dass die 36-Jährige gegenüber ihrem Ex handgreiflich wurde.

Zudem wurde der Vorfall erneut besprochen, bei dem Depp seine Ex mit einer Flasche vergewaltigt haben soll. Vor den Anwälten des Schauspielers musste Heard sich unter anderem dafür rechtfertigen, warum sie nach einer angeblichen Vergewaltigung keinen Arzt konsultiert hatte.

Im Verleumdungsprozess gegen Johnny Depp gibt Amber Heard zu, ihren Ex geschlagen zu haben. Sie bestreitet aber, «die Erste» gewesen zu sein.

An ihrem letzten Tag im Zeugenstand hat Schauspielerin Amber Heard (36) ihr gewalttätiges Verhalten gegenüber ihrem früheren Ehemann Johnny Depp (58) gewissermaßen zugegeben. Im Kreuzverhör mit seinen Anwälten bestritt sie am Dienstag aber, jemals «die Erste» gewesen zu sein, die zugeschlagen habe. «Ich musste viele Male meinen Körper einsetzen, um mich zu verteidigen, und dazu gehörte auch, zu schlagen, wo ich konnte, wenn ich dadurch fliehen konnte», erklärte sie.

Heard hatte im Prozess bereits geschildert, dass Depp sich in ein «Monster» verwandle, wenn er Alkohol und Drogen nehme. In dem Verhör musste Heard sich unter anderem dafür rechtfertigen, warum sie nach einer angeblichen Vergewaltigung durch Depp mit einer Flasche keinen Arzt konsultiert hatte. Bei dem Vorfall soll sich der Schauspieler seiner Ex-Frau zufolge die Fingerkuppe abgeschnitten haben, als er ein Telefon zertrümmerte. Depps Anwälte zogen diese Version jedoch in Zweifel. Der «Fluch der Karibik»-Star behauptet, Herd habe ihm die Fingerkuppe mit der besagten Flasche abgeschnitten.