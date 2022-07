Schwere Vorwürfe : Amelia (19) stirbt an Krebs, weil die Ärzte sie ständig abgewimmelt haben

Eine 19-Jährige aus dem englischen York starb an Krebs, nachdem sie über ein Jahr darum gebeten hatte, ihren Arzt wegen eines schmerzhaften Klumpens auf ihrem Rücken persönlich aufzusuchen.

Amelia Ellerby (19) starb am 12. Juni an Krebs.

Die Familie von Amelia Ellerby fordert nun Antworten, wie «Daily Mail» schreibt. Die Hausärzte hätten Covid-19 als «Ausrede» benutzt, um der Patientin keinen Termin geben zu müssen. Am Telefon hätten die Ärzte Amelia Antibiotika verschrieben, ohne sie vorher zu untersuchen, sagt eine Tante. Die junge Frau habe immer wieder beim Arzt angerufen und um einen Termin gebeten, während ihr Knoten gewachsen sei und auch die Schmerzen immer stärker wurden. Die Tante von Amelia sagt: «Sie kam im Oktober 2021 zu mir und meinem Mann, der Sanitäter ist. Mein Mann sagte ihr, sie solle wegen des harten Klumpens zum Arzt. Er war sehr besorgt. Es war keine Zyste.» Die Tante berichtet weiter: «Sie hat alle sechs Wochen angerufen, weil die Beule immer noch da war. Sie wusste nicht, was es war, und wollte professionell untersucht werden. Die Ärzte vertrösteten sie damit, dass sie bald einen Termin zum Röntgen bekommen würde. Ein Jahr lang konnte sie nicht zum Arzt».

Computertomographie zeigte Krebs

Die Notfall-Sanitäter, die Amelia nach großen Schmerzen kontaktiert habe, hätten die Zuständigkeit für ihren Fall abgelehnt und sie an den Hausarzt verwiesen. Doch die Praxis rief offenbar nie zurück. Im März füllte Amelia laut «Daily Mail» erneut ein Online-Hausarztformular aus. Und dieses Mal erkannte ein besorgter Arzt, dass etwas nicht stimmen konnte. Er gab ihr sofort einen Termin. Eine Computertomographie zeigte Krebs in ihrer Lunge, ihren Lymphknoten und ihrer Leiste sowie in ihrem Rücken.



Schließlich wurde die junge Frau für weitere Untersuchungen und eine Schmerzbehandlung ins Spital nach Leeds überwiesen. Dort begann sie im Mai mit einer Chemotherapie. Schließlich erfuhr sie, dass sie nur noch zwei Monate zu Leben hatte. Sie starb am 12. Juni.