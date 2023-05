Auf Gedenkveranstaltung : Amelie bricht ihr Schweigen – so sieht die Schwester von Maddie McCann aus

Von Amelie, die sich derzeit für ein Studium bewirbt, gab es in den vergangenen 16 Jahren kein einziges veröffentlichtes Foto.

Amelie McCann (18) hat sich an einer Gedenkveranstaltung für ihre Schwester Maddie zum ersten Mal öffentlich geäußert.

In der Vergangenheit standen vor allem die Eltern der kleinen Madeleine – auch Maddie genannt – die 2007 in Portugal plötzlich verschwand, im Fokus der Berichterstattung. Erst am Mittwoch äußerten sie sich über Facebook erneut zum Verschwinden ihrer Tochter, nach wie vor hoffen sie auf ein Wiedersehen. Sie würden ihre Tochter, die heute fast 20 Jahre alt wäre, nach wie vor schmerzlich vermissen.