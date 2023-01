Rheinland-Pfalz : American Bully tötet 87-jährige Rentnerin

LUDWIGSHAFEN – Am Mittwoch hat sich in Rheinauen ein schreckliches Szenario ereignet. Bei einem Familientreffen wird eine Seniorin vom Hund ihrer Angehörigen totgebissen.

In der rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Rheinauen hat sich am Mittwoch ein tragischer Unfall ereignet. Eine 87-jährige Frau soll bei ihren Angehörigen zu Besuch gewesen sein, als sie gegen 14 Uhr von deren Hund angegriffen wurde. Die Seniorin sei noch vor Ort an ihren erheblichen Bissverletzungen gestorben.