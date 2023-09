American Football: Aaron Rodgers will sich mit Delfin-Pornos heilen

Es war ein kurzer Auftritt vergangene Woche von Aaron Rodgers. Bereits nach vier Spielzügen zog sich der erst kürzlich verpflichtete Quarterback und Hoffnungsträger der New York Jets einen Riss seiner Achillessehne zu und fällt somit für den Rest der Saison aus. Mittlerweile ist der 39-jährige Starfootballer operiert worden und in der ersten Heilungsphase.

In der «Pat McAfee Show» spricht er über seine Verletzung. Er würde aktuell verschiedene Optionen prüfen, um seine Heilung zu beschleunigen und auf den Rasen zurückzukehren. Dann überrascht er: «Es gibt die Vorstellung, dass einige Geräusche der Delfine beim Liebesspiel tatsächlich eine heilende Wirkung auf den Körper haben. Vielleicht mache ich etwas davon.»

Schon in der Vergangenheit fiel Rodgers mit seinen medizinischen Alternativen auf. Er setzt zum Beispiel auf Ayahuasca. Dabei handelt es sich um einen halluzinogenen Trank, der ursprünglich von Ureinwohnern des Amazonasbeckens im Rahmen von spirituellen Ritualen zur Bewusstseinserweiterung eingesetzt wurde, respektive noch wird. Vor der vergangenen NFL-Saison ging er außerdem in ein Dunkel-Retreat – verbrachte vier Tage in purer Dunkelheit.