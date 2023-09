DÜDELINGEN – Die «Dudelange Steelers» können am 9. September den großen Coup schaffen und mit einem Sieg gegen Hanau in die Landesliga aufsteigen. Helfen soll dabei ein Coach aus den USA.

American Football : Luxemburger Team will in Deutschland hoch hinaus

Die letzten Spiele der «Dudelange Steelers» waren sehr von Erfolg geprägt. instagram.com/dudelange.steelers

Die Regular Season der NFL seht vor der Tür und viele Football-Fans können den Start in der Nacht vom 7. auf den 8. September kaum abwarten, um das Auftaktspiel der Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions vorm Fernseher zu verfolgen.

Wer das «Ei» aber auch mal live fliegen sehen will, muss noch nicht mal weit fahren. Die «Dudelange Steelers», Luxemburgs einziger aktiver American-Football-Club, sind noch mitten in ihrer Saison – beziehungsweise kurz vor dem großen Ligafinale am 9. September im heimischen JFK Stadion.

Unterstützung aus den USA

«Lux» – einer der schweren Jungs – freut sich: «Wenn wir das Finale gegen die Hanau Ravens gewinnen, spielen wir nächstes Jahr eine Klasse höher gegen stärkere Teams!» Aufgrund des überschaubaren Bewerberumfelds in ihrer Heimat sind die Steelers im deutschen Ligenbetrieb eingegliedert und fuhren in diesem Jahr nach Alzey, Homburg und Saarlouis.

Wer Football verfolgt, weiß, dass es ein Spiel der Coaches ist. Hierbei setzt das Luxemburger Team voll und ganz auf US-amerikanische Erfahrung. Michael Friedman wagte vor etwa zwei Jahren den Sprung über den Teich von Boston nach Luxemburg und wurde auf die «Dudelange Steelers» aufmerksam, als er einen Ort suchte, um NFL zu schauen. Es dauerte dann nicht lange, bis er Teil des Teams und schließlich Head Coach wurde. Friedman ist ein ehemaliger NCAA Spieler und trat für das Hamilton College in Clinton, New York an, wo er auch einen Abschluss in Wirtschaft machte.

«Es ist ein Privileg für mich, dieses tolle Team zu coachen.» Head Coach Michael Friedman

Was ihn beeindruckt sind die hohe Qualität und der starke Wettbewerb – vor allem in der deutschen Liga GFL. Auch er hofft, mit seiner «Steelers Family» den Aufstieg zu schaffen, und in der Liegenhierarchie zu klettern.