Rassistische Wutrede: Amerikanerin rastet aus, weil in der Pizzeria ein spanischer TV-Sender läuft

In Hatboro, im US-amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania, beleidigte eine weiße Amerikanerin den Besitzer der «Amy’s Family Pizzeria» rassistisch. Während fast fünf Minuten beschimpfte sie ihn, weil in seinem Restaurant ein spanisches Fernsehprogramm lief.

In den sozialen Medien wird die Frau nun als «Karen» bezeichnet. Der Begriff kommt aus den USA und beschreibt eine oft rassistische weiße Frau mittleren Alters, die sich in der Öffentlichkeit unmöglich aufführt.

Wütende Frau: «Gib mir mein Geld zurück»

In ihrer teils verwirrenden Wutrede verlangte sie auch ihr Geld zurück. «Gib mir mein Geld zurück. Ich werde mein Geld nicht irgendeinem illegalen Einwanderer geben», schrie sie. Sie wolle kein Unternehmen unterstützen, das TV-Sender zeigt, in denen eine andere Sprache als Englisch gesprochen wird. Auf dem Video ist zu sehen, dass der Inhaber kaum etwas sagt und ruhig bleibt. Wie er später in einem Interview sagte, sei er zwar unfassbar wütend gewesen, habe aber trotzdem respektvoll mit der Frau umgehen wollen.

In den sozialen Medien sorgte das Video für Aufregung. Seit dem Vorfall stürmen zahlreiche Leute in das Restaurant, um dort zu essen. Sie wollen sich solidarisch zeigen und den Besitzer und seine Familie unterstützen. Die Reichweite des Videos führte jedoch auch zu Problemen. In den sozialen Medien suchte man nach der Frau, was zu mehreren falschen Identifizierungen führte. Sowohl die Polizei als auch die Pizzeria riefen dazu auf, die Suche zu stoppen.