Dinner and a Burglary: Amerikanische Rentnerin bekämpft Einbrecher und gibt ihm dann zu essen

Nächtlichen Besuch der unangenehmen Sorte musste eine 87-jährige Frau aus dem US-Staat Maine förmlich in die Luft schlagen. Marjorie Perkins wehrte einen bewaffneten jugendlichen Angreifer ab, um ihm dann später etwas zu essen gegeben. Die rüstige Seniorin sagte, der junge Mann habe in einer Nacht Ende Juli plötzlich über ihrem Bett gestanden. Er hatte Hemd und Hose ausgezogen und drohte, er werde sie mit dem Messer verletzen.

«Ich dachte mir, wenn er schneidet, dann werde ich treten», sagte die Seniorin aus Brunswick später. Sie zog ihre Schuhe an und rangelte mit dem Eindringling und prügelte mit einem Stuhl auf ihn ein. Der Angreifer schlug ihr auf die Wange und die Stirn, bevor er seine Taktik änderte und in die Küche flüchtete. Er habe ihr gesagt, er sei furchtbar hungrig, berichtete Perkins. Also gab sie ihm Cracker und Erdnussbutter.