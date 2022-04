Ukraine-Krieg : Amnesty dokumentiert Einsatz von Streumunition im Ukraine-Krieg

Die russischen Streitkräfte attackieren nach Angaben von Amnesty International in der Ukraine wahllos dicht besiedelte zivile Gebiete und setzen dabei international geächtete Streumunition ein. Zudem seien in den vergangenen Wochen Waffen mit großflächiger Wirkung abgefeuert worden, mit denen Ziele jedoch nur ungenau getroffen werden, heißt es in einer am Freitag von der Menschenrechtsorganisation veröffentlichten Untersuchung.