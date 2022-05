Mit Softairpistole : Amokalarm in Leipzig nach Snapchat-Video mit Waffe

Ein bei Snapchat veröffentlichtes Schulvideo hat in Leipzig zu einem Amokalarm und dem Einsatz eines Sondereinsatzkommandos geführt. Die Betreiber des in den USA ansässigen sozialen Netzwerks informierten die US-Behörden über den Clip, auf dem jemand mit Waffe in einem Klassenzimmer gezeigt wurde, wie die Leipziger Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das SEK in Leipzig musste wegen eines Fehlalarms ausrücken. (Symbolbild). picture alliance / dpa

Der 21-jährige Schüler, der das Video veröffentlicht hatte, wurde deshalb am Donnerstag bei einem SEK-Einsatz vorläufig festgenommen. Bei seiner Vernehmung stellte sich heraus, dass die Videosequenz bei einem ohne Lehrer veranstalteten Projekt in einem Klassenzimmer entstanden war.

Später habe der 21-Jährige den Clip veröffentlicht, was bei den Snapchat-Betreibern den Alarm auslöste. Bei der Waffe handelte es sich um eine Softairpistole. Der 21-Jährige wurde noch Donnerstag wieder entlassen, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Snapchat hatte die US-Behörden informiert, die sich daraufhin an das Bundeskriminalamt wandten. Von dort gelangte die Information über das sächsische Landeskriminalamt zur Polizei in Leipzig.