13 Menschen angefahren : Amokfahrt von Dijon keine «terroristische Tat»

Der Angriff auf mehrere Fußgänger war kein terroristischer Akt: Laut der Polizei handelt es sich um die Einzeltat eines Mannes, der kein religiöses Motiv hatte.

In der ostfranzösischen Stadt Dijon wurden am Sonntag 13 Menschen von einem Mann angefahren. (Bild: AFP/Arnaud Finistre)

Der Täter sei seit Jahren schwer psychisch erkrankt, sagte Staatsanwältin Marie-Christine Tarare am Montag in Dijon. Der in Straßburg geborene Sohn einer algerischen Mutter und eines marokkanischen Vaters habe allerdings den französischen Staat angreifen wollen, wie er bei seiner Befragung angegeben habe.

Der Mann fuhr am Sonntag mit seinem Auto absichtlich 13 Passanten an. Der 40-Jährige, polizeibekannt wegen früherer Vergehen, verletzte dabei zwei Menschen schwer. Er war an fünf Stellen im Stadtzentrum in Fußgänger gerast.

Täter wollte Polizisten töten

Der Staatsanwältin zufolge wollte der Mann eigentlich Polizisten oder Militärs als Vertreter des Staates mit seinem Auto überfahren. Da er keine Beamten auf der Straße gesehen habe, sei er in die Fussgänger hineingefahren. Der Mann habe dies gestanden. Auslöser der Tat sei nach seinen Angaben eine Weihnachtssendung im Fernsehen gewesen, die ihn an tschetschenische Kinder habe denken lassen.

Der Täter, der bei seinen Eltern lebte und laut Staatsanwaltschaft in den vergangenen Jahren 157 Mal in psychiatrischer Behandlung war, hatte bei seiner Festnahme «Allahu Akbar» («Gott ist groß») gerufen. Zudem trug er ein traditionelles arabisches Gewand.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde der Staatsanwältin zufolge aber keinerlei islamistische Propaganda oder etwa eine Fahne der Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) gefunden. Der Mann habe noch nicht einmal einen Internet-Anschluss gehabt.

Hollande warnt vor Panik

Anders als in Dijon scheint sich im zentralfranzösischen Joué-lès-Tours ein islamistischer Hintergrund für die Attacke auf drei Polizisten am Samstag zu bestätigen. Dort war ein etwa 20-jähriger aus Burundi stammender Mann in einem Polizeikommissariat mit einem Messer auf die Beamten losgegangen und hatte ebenfalls «Allahu Akbar» gerufen.

Der zum Islam konvertierte Täter, der von der Polizei erschossen wurde, hatte kurz vor der Tat das Bild einer Fahne der in Syrien und im Irak kämpfenden Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht.

Die Ermittlungen zum Fall in Joué-lès-Tours übernahm die für Terrorismus zuständige Staatsanwaltschaft. Unklar war, ob der Mann aus eigenem Antrieb oder auf Anweisung handelte. Die Vereinigung der Moscheen Frankreichs (UMF) verurteilte die Tat.

Frankreichs Staatspräsident François Hollande rief zwar am Montag nach den beiden Vorfällen zu «äußerster Wachsamkeit des Staates» auf, mahnte aber die Menschen, «nicht in Panik zu verfallen», wie Regierungssprecher Stéphane Le Foll mitteilte. Mehr Sicherheitskräfte sollten nicht mobilisiert werden.