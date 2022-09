Tennessee: Amokläufer (19) tötet vier Menschen und streamt live auf Facebook

Laut US-amerikanischen Medien kam es am Mittwoch in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee zu einem Amoklauf. Der 19-jährige Ezekiel Kelly soll sein erstes Opfer nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Mittwoch kurz nach Mitternacht getötet haben. Es folgten drei weitere Tote sowie drei Verletzte bevor er um 21 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ) gefasst werden konnte.

Seine Taten verübte der Schütze an sieben unterschiedlichen Orten, wobei er sogar die Grenze in den benachbarten Bundesstaat Mississippi überquerte. Während seiner Flucht wurde der Nahverkehr in Memphis zeitweise ausgesetzt, die Bewohner wurden aufgefordert ihre Häuser nicht zu verlassen. Nach einer mehrstündigen Verfolgungsjagd konnte Kelly in polizeiliche Gewahrsam genommen werden.