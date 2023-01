Linz, Österreich : Amokläufer sticht auf Ehefrau ein und stiehlt Sturmgewehr eines Polizisten

Bei einer Serie von Gewalttaten hat ein Mann in der österreichischen Stadt Linz laut der Polizei drei Menschen schwer verletzt. Der 41-Jährige soll am Montagmorgen zunächst seine Ehefrau in Rücken und Bauch gestochen haben. Wenige Stunden später tauchte der Verdächtige am Arbeitsplatz seiner Frau auf und bedrohte ihren vermeintlichen Liebhaber mit zwei Messern. Das teilte der oberösterreichische Polizeichef Andreas Pilsl mit.