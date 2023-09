Amoklauf Rotterdam: Getötete Nachbarin hatte Täter wegen Tierquälerei angezeigt

Der 32-jährige F. L. hat am Donnerstag drei Menschen getötet. Eines der Opfer ist seine 39-jährige Nachbarin, die ihn in der Vergangenheit gefilmt hatte, wie er Tiere folterte.

In Rotterdam hat ein 32-Jähriger mehrere Menschen getötet. X

Ein 32-jähriger Mann aus Rotterdam tötete am Donnerstag in einer Klinik und einem Wohnhaus drei Menschen – darunter seine Nachbarin und ihre 14 Jahre alte Tochter – erschossen. Mit den Behörden war der Tatverdächtige F. L. bereits im August 2021 in Konflikt getreten: Der Medizinstudent hatte im Alkoholrausch sein Kaninchen misshandelt und mit einer Armbrust auf eine Taube geschossen. Zudem soll er einen Hund gefoltert haben.

Die verstorbene Nachbarin hatte vor rund zwei Jahren die Quälerei im Garten gefilmt. In den Aufnahmen war zu sehen, wie L. das Kaninchen an den Hinterbeinen hielt und es zu Boden fallen ließ. Dann soll er das Tier «sehr hart» getreten haben. Der Nachbarin zeigte L. wegen Tierquälerei an. Die alarmierte Polizei fand den Studenten schwer betrunken in seinem Schlafzimmer vor.

War es eine Racheaktion?

Wie das niederländische Portal AD berichtet, soll der Tatverdächtige Monate später vor Gericht behauptet haben, sich an den Vorfall an jenem Sommernachmittag nicht erinnern zu können. Er habe eine Flasche Schnaps und ein paar Biere getrunken, woraufhin er nach eigenen Angaben in eine alkoholbedingte Psychose verfallen sei.

F. L. zeigte sich vor Gericht teilweise geständig. «Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das Kaninchen getreten habe, aber ich denke, es stimmt», sagte er. Das Tier musste später von einem Tierarzt eingeschläfert werden. Ein Richter verurteilte L. zu einer 40-stündigen Arbeitsstrafe.

1 / 8 In Rotterdam sind bei Schussabgaben mehrere Menschen getötet worden. AFP Zunächst war mitgeteilt worden, dass bei den Schüssen in der Uniklinik und einer Wohnung in Rotterdam insgesamt drei Menschen verletzt wurden. AFP Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll auch Feuer in der Klinik gelegt haben. Der Brand ist den Angaben zufolge unter Kontrolle. AFP