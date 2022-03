Deutschland : «Ampel» einigt sich auf neues Infektionsschutzgesetz

Das neue Infektionsschutzgesetz, das ab dem 20. März gelten soll, steht. Kommende Woche muss es Bundestag und Bundesrat passieren.

Schutz vor Sommerwelle

Die Neuregelung muss in der kommenden Woche Bundestag und Bundesrat passieren, um noch rechtzeitig am 20. März in Kraft treten zu können. Die bisherige gesetzliche Grundlage für die Corona-Maßnahmen läuft am 19. März aus.