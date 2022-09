Deutschland : Ampel legt neues Entlastungspaket von 65 Milliarden Euro vor

Nochmals «mindestens» 65 Milliarden Euro will die Regierung ausgeben, um Bürgerinnen und Bürger von den steil angestiegenen Energiekosten zu entlasten. Erste Zahlungen sollen bis Jahresende auf den Konten sein.

Energiepauschale für Rentner und Studierende

Heizkostenzuschuss für Wohngeldberechtigte

Niedrige Mehrwertsteuer auf Speisen im Restaurant

Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie bleibt beim ermäßigten Satz von sieben Prozent. Die Ermäßigung sollte eigentlich Ende September auslaufen.

Mehr Kindergeld

Rund 500 Euro Bürgergeld statt Hartz IV

Empfängerinnen und Empfänger des neuen Bürgergelds sollen ab Jahreswechsel rund 500 Euro im Monat bekommen. Der Betrag liegt deutlich über dem aktuellen Hartz-IV-Regelsatz von 449 Euro für Alleinstehende ohne Kinder. Die Ampel will das Hartz-IV-System ab Januar 2023 durch das Bürgergeld ablösen.

Neuer Einkommenssteuertarif gegen die kalte Progression

Ab Januar sollen neue Tarifeckwerte im Einkommenssteuertarif gelten. Davon profitieren laut Regierung rund 48 Millionen Steuerpflichtige. Mittel der Wahl ist ein steuerlicher Ausgleich für die kalte Progression – also den Effekt, dass jemand durch eine Lohnerhöhung, die höchstens die Inflation ausgleicht, in einen höheren Steuertarif kommt und somit letztlich bezogen auf die Kaufkraft weniger Geld in der Tasche hat. Laut Finanzminister Christian Lindner (FDP) beträgt die Entlastung zehn Milliarden Euro.