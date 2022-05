Testphase : Ampelblitzer in Hollerich gehen in Betrieb

LUXEMBURG/STADT – Ab dem 1. Juni gehen die drei neuen Blitzer in der Hauptstadt in die Testphase. Sie kontrollieren das Einhalten des Tempolimits und der Rotlichtphase.

Schon an der Place de l'Étoile steht ein Ampelblitzer.

«Mal noch eben schnell über die Kreuzung» ist an den drei neuen Ampelblitzern in Luxemburg-Stadt bald passé. Die Geräte werden ab dem morgigen Mittwoch in Betrieb genommen, wie die Straßenbauverwaltung mitteilt. Allerdings beginnt erst einmal die Testphase.