Rheinland-Pfalz: Amtsgericht Worms und Umgebung wegen Bombendrohung geräumt

Das Amtsgericht in Worms sowie ein umliegender Bereich sind nach einer Bombendrohung geräumt worden. Am Montagmorgen sei die Drohung bei der Polizei in Worms eingegangen, teilte eine Sprecherin des Mainzer Polizeipräsidiums am Montag mit. Das Amtsgericht sowie umliegende Geschäfte wurden demnach geräumt und ein Sperrbereich im Umfeld des Gerichts eingerichtet. Sprengstoffspürhunde sollten das Gerichtsgebäude absuchen, hieß es.