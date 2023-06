Frankreich: An der Côte d'Azur herrscht Feuerquallen-Alarm

Nachdem bereits Ende April Segelquallen an der französischen Riviera zu beobachten waren, wurden diese nun offenbar von Feuerquallen abgelöst. In den vergangenen Stunden sei es entlang der Côte d'Azur vermehrt zu Sichtungen der Nesseltiere gekommen, warnt die örtliche Zeitung Nice-Matin.

Diese Gebiete in Frankreich sind betroffen

Die Medusen treten für gewöhnlich in Schwärmen auf. Wo es zu einer erhöhten Anwesenheit kommt, ist auf der Karte des Quallen-Beobachtungsportals meduse.acri.fr ersichtlich. Außerdem werden an den Strandabschnitten, an denen Rettungsschwimmer stationiert sind, am Tag der Sichtung entsprechende Schilder aufgestellt.