Frühjahr 2023 : An diesem bedeutenden Datum soll Charles’ Krönungszeremonie stattfinden

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Charles die Monarchie verschlanken und den Fokus auf wenige Mitglieder an der Spitze der Königsfamilie reduzieren will.

Nach dem Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II mit eigens ausgerufenem Feiertag ist für die meisten Briten am Dienstag wieder Alltag eingekehrt. Für die Königsfamilie hält die Trauerperiode hingegen noch sieben Tage an. Trotz Trauerbeflaggung dürften hinter den Palastmauern aber bereits eifrig Pläne für die Zukunft geschmiedet werden – etwa wegen Vorbereitungen für die Krönung von König Charles III. (73).

Der in royalen Belangen stets gut informierte «Telegraph» geht davon aus, dass die Krönung im nächsten Frühjahr oder Sommer vollzogen wird. Konkreter wird die «Daily Mail». Die britische Zeitung berichtet, dass «Operation Golden Orb», wie die Planung von Charles’ Krönung genannt wird, am 70. Jahrestag der Krönung seiner verstorbenen Mutter, Königin Elizabeth, stattfinden könnte – also am 2. Juni 2023.