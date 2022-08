«Zone des Todes» : An diesem Ort kannst du für Mord nicht bestraft werden

Der Yellowstone-Nationalpark in den USA liegt zum überwiegenden Teil im Bundesstaat Wyoming. Er wurde am 1. März 1872 gegründet und ist damit der älteste Nationalpark der Welt. Namensgeber ist der größte Fluss im Park, der Yellowstone River. Der Park ist vor allem für seine geothermalen Quellen wie Geysire und Schlammtöpfe sowie für seine Wildtiere wie Bisons, Grizzlybären und Wölfe bekannt. 1978 erklärte ihn die UNESCO zum Weltnaturerbe.

Aufgrund einer Gesetzeslücke hat dieser Park noch eine Besonderheit: Das als «Zone des Todes» bekannte Gebiet gehört keiner Gerichtsbarkeit an, was auf ein Artefakt in der amerikanischen Verfassung zurückzuführen ist. Im Jahr 2005 entdeckte der Juraprofessor Brian Kalt vom Bundesstaat Michigan ein Schlupfloch in der Verfassung der Vereinigten Staaten, das die Verfolgung von Verbrechen in einem kleinen Teil des Parks unmöglich machte. Er nannte es die «Zone des Todes». Seit seiner Entdeckung versucht Kalt den Kongress dazu zu bewegen, die Gesetzeslücke zu schließen.