Researchers' Days: Die Rockhal steht heute im Zeichen der Wissenschaft

1 / 12 Ab 10 Uhr kann jeder in der Rockhal bei den Researchers' Days vorbeischauen. Der Eintritt ist kostenlos. L'essentiel/Nora Riedel Die unterschiedlichsten natur- und geisteswissenschaftlichen Themen werden von Forschern auf verständliche Weise erklärt. L'essentiel/Nora Riedel Im «Science Labyrinth» des FNR in Zusammenarbeit mit Rakett 69, kann man sein Wissen testen. L'essentiel/Nora Riedel

Zum sechsten Mal begrüßen luxemburgische Wissenschaftler und Forscher während den Researchers' Days Tausende Wissbegierige in den Hallen der Rockhal. 34 Workshops und vier Science Cafés präsentieren Themen aus den Bereichen Biologie, Chemie, Physik, Robotik, Informatik, Medizin und den Geisteswissenschaften. Die Workshops sind für Kinder, aber auch für Erwachsene geeignet. Sie vermitteln interaktive Einblicke, beispielsweise in die Informationsweiterleitung mittels Licht, Alternativen zu Kunststoffen oder wie Bäume trinken. Die Besucher können Roboter dazu bringen etwas zu zeichnen, einen Moon-Rover virtuell steuern oder ihr Wissen im «Science Labyrinth» unter Beweis stellen. Während die Hallen der Rockhal am Freitag lediglich den Schülern und Studierenden offen standen (etwa 2400 Schüler waren vormittags vor Ort), sind sie am Samstag für das große Publikum geöffnet.

Organisiert wird das Wissenschaftsspektakel vom Fonds National de la Recherche Luxembourg (FNR) und science.lu. Die unterschiedlichen Stände werden von Forschenden der unterschiedlichen Institutionen – u.a. FNR, uni.lu, Scienteens Lab, Liser, List – von Leuten aus der Wissenschaftskommunikation, aber auch von einigen wissenschaftshungrigen Sekundarschülern betreut. Zwei davon sind Pedro und Abdullah aus dem LGE (Lycée de Garçons Esch). Als die Primaner vom Lehrpersonal das Angebot erhielten, bei den Researchers' Days dabei zu sein, mussten sie nicht lange überlegen. «Ich interessiere mich für die Wissenschaft und dachte mir, warum nicht. Und ich finde das alles hier echt super», erklärt Pedro, der überlegt, nach seinem Schulabschluss Medizin oder Chemie zu studieren.

Wissenschaften spielerisch lernen

Joseph Rodesch, besser bekannt als der Wissenschaftsvermittler Mr. Science, hat L'essentiel noch einen sehr spannenden Zukunftsplan verraten. Zusammen mit Rakett 69, einer estnischen Wissenschaftswettbewerbssendung betreut der FNR das «Science Labyrinth». 2012 startete die TV-Show Rakett 69 in Estland mit dem Vorhaben, Wissenschaften populärer zu machen. 15 Jugendliche treten in Dreiergruppen in unterschiedlichen wissenschaftlichen Challenges gegeneinander an, wobei jede Folge ein Teilnehmer ausscheidet. Der Gewinner gewinnt am Ende ein Stipendium im Wert von 10.000 Euro. Das «Science Labyrinth» ist in Estland Teil des Castings um aus 30 Jugendlichen 15 Teilnehmer zu erkoren.

Pläne sähen eine ähnliche Show in Luxemburg vor, wie Mr. Science erklärt. Demnach würden die Folgen bereits im kommenden Jahr in Luxemburg produziert werden. Die Ausstrahlung sei anschließend für Januar 2024 geplant. Nach der Show sollen die Challenges ihre Anwendung, anhand von spielerischen Übungen, in den Schulen finden. «Die sogenannte Vier-C-Pädagogik, das heißt Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und Kritisch denken, vermittelt den Kindern Eigenschaften, die im 21. Jahrhundert von großer Wichtigkeit sind. Es sind die Dinge, die uns die Künstliche Intelligenz nicht abnehmen kann.», so der Wissenschaftler.

