Von Neapel bis Athen: An diesen Ferienorten ist das Erdbebenrisiko besonders hoch

Risiko-Alarm für Erdbeben: Athen ist ein besonders beliebtes Reiseziel – gehört aber auch zu den risikoreichsten Erdbebengebieten. Pexels/Airam Dato-on

Erschütternde Bilder aus den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien gehen derzeit um die Welt und zeigen auf, dass Erdbeben zu den tödlichsten Naturkatastrophen gehören. Im 20. Jahrhundert waren sie allein in Europa für mehr als 200.000 Todesfälle sowie knapp 250 Milliarden Franken Schäden verantwortlich.

Um die potenzielle Erdbebengefahr in Europa besser einzuschätzen, hat die gemeinnützige Organisation EFEHR (European Facilities of Earthquake Hazard and Risk) das Modell 2020 European Seismic Hazard and Risk erarbeitet.

Als Datengrundlage dienen dabei über 30.000 Erdbeben, die zwischen 1000 nach Christus und dem Jahr 2014 mit einer Stärke von mindestens 3,5 auf der Richterskala in Europa aufgetreten sind. Veranschaulicht wird das Modell an einer interaktiven Erdbebengefährdungs- sowie Erdbebenrisikokarte.

Unterschied von Erdbebengefährdung und Erdbebenrisiko: Unter der Erdbebengefährdung wird die Wahrscheinlichkeit, dass in einer bestimmten Region während eines bestimmten Zeitraums ein Erdbeben auftritt, verstanden. Beim Erdbebenrisiko hingegen geht es darum, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es bei einem Erdbeben zu Zerstörung und Opfern kommt.

In Italien ist die Erdbebengefährdung besonders hoch

Italien ist das europäische Land mit den meisten registrierten Erdbeben. Der Blick auf die interaktive Karte der Erdbebengefährdung zeigt, dass neben unserem Nachbarland auch die Türkei, Griechenland, Albanien sowie Rumänien und die Balkanregion am meisten gefährdet sind.

Je dunkler die Farben, desto gefährdeter die Regionen. efehr.org

Doch auch in einigen Regionen in Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Island, Norwegen, Portugal, Slowenien, Spanien und der Schweiz ist die Gefährdung hoch. Die nordischen Länder Finnland und Norwegen hingegen weisen die geringste Erdbebenhäufigkeit in Europa auf – nur einige dichter besiedelte Städte wie Helsinki und Oslo sind im Vergleich stärker erdbebengefährdet.

Istanbul, Neapel und Athen sind besonders risikoreich

Bei der Ermittlung des Erdbebenrisikos sind die Hauptfaktoren die Anzahl älterer Gebäude, eine hohe Erdbebengefährdung sowie städtische Gebiete. Städte, in denen das Risiko am höchsten ist, sind Istanbul und Izmir in der Türkei, Catania und Neapel in Italien, Bukarest in Rumänien sowie Athen in Griechenland.

Erdbeben entstehen aufgrund von Spannungen und Verschiebungen der Plattentektonik. efehr.org

Allein auf diese vier Länder entfallen fast 80 Prozent des modellierten wirtschaftlichen Schadens von fast sieben Milliarden Franken, welche Erdbeben im jährlichen Durchschnitt in Europa verursachen.

Aber auch Städte wie Zagreb, Tirana, Sofia, Lissabon, Brüssel und Basel sind im Vergleich zu weniger exponierten Städten wie Berlin, London oder Paris überdurchschnittlich erdbebengefährdet.

Modell als Hilfestellung für die Zukunft