Snoop Dogg & Co. : An diesen Promi-Händen klebt Blut

Snoop Dogg setzt sich gegen Waffen ein. Er selbst aber lenkte 1993 einen Wagen, aus dem ein Gangster erschossen wurde. Er ist nicht der einzige Promi mit blutigen Händen.

In einem Kampagnen-Video für «#ImUnloading» setzt sich Snoop Dogg gegen den Waffenhandel ein. In einem Clip werden US-Bürger vom Rapper und anderen Prominenten aufgefordert, dafür zu sorgen, dass mit ihrer Altervorsorge nicht in Waffen investiert wird. «Auch ich war über die Jahre von Waffengewalt betroffen», so der 43-Jährige.