Hauptstadt-Check: An diesen Stellen kann man der Hitze in Luxemburg entfliehen

Straßen, die in der Sonne oder im Halbschatten liegen

Gute Nachricht sowohl für Einwohner als auch für Touristen! In der luxemburgischen Hauptstadt liegen zahlreiche Straßen auch mitten am Nachmittag dank der als Sonnenschutz dienenden Gebäude und Bäume im Schatten. Wer sich nach dem Shopping auf einer Terrasse in der Innenstadt eine Pause gönnen möchte, wird in der Rue des Capucins oder in der Avenue de la Porte-Neuve etwas Frische finden. Die Rue des Bains und die Rue de l'Eau liegen nachmittags hingegen voll in in der Sonne