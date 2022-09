Mehrere Maßnahmen: An diesen Stellen will Luxemburg-Stadt im Winter Energie einsparen

Die Hauptstadt will ihren Gasverbrauch im kommenden Winter um 15 Prozent senken, den Stromverbrauch um fünf. Wie dies gelingen soll, haben nun Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) sowie die Schöffen Serge Wilmes (CSV) und Patrick Goldschmidt (DP) mitgeteilt. Demnach soll in vielen Gebäuden und Einrichtungen die Temperatur nach unten reguliert werden.

Der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr ohne Eislaufbahn stattfinden, ebenso wenig wird es dort Heizstrahler geben. Dort Die Beleuchtung wird auf maximal sechs Stunden täglich eingeschränkt. Nach 23 Uhr wird es, mit Ausnahme der Weihnachtsfeiertage, keine Beleuchtung geben. So solle der Verbrauch des Weihnachtsmarktes um 66 Prozent verringert werden. Ein Großbildschirm zur Übertragung der Spiele der Fußball-WM sei auch so gut wie vom Tisch, so Lydie Polfer. DIe Bürgermeisterin appelliert außerdem an die Bürger, dass jeder seinen Beitrag zum Energiesparen leisten möge.