Bei Männern: An dieser Kleidung erkennst du das Lohnniveau deines Gegenübers

Auf deinem Konto landen monatlich 3000 bis 5000 Euro

Auf deinem Konto landen monatlich 5000 bis 7000 Euro

Klar, Adressen wie Zara oder H&M gehören auch für dich zur verlässlichen Shopping-Anlaufstelle. Luxusteile, für die dein Herz schon länger schlägt, sparst du dir auch mal zusammen. Bist du business casual unterwegs, investierst du gerne etwas mehr in deine Kleidung. Auch sportliche Mode darf gerne mal etwas kosten, wenn Qualität und Herkunft stimmen. Luxusfunde und seltene Stücke findest du in Vintage-Shops.

Auf deinem Konto landen monatlich 7000 bis 10.000 Euro

Ob Designer-Trendpiece oder hochwertige Outdoormode, mit deinem Lohn kannst du dir die meisten deiner Kleidungs- oder Accessoirewünsche erfüllen. Dabei shoppst du gerne bei angesagten Streetwear-Labels und investierst in hochwertige Stoffe. Willst du deinen Kleiderschrank für die Saison auffrischen, holst du dir Inspiration bei deinen liebsten Streetwear-Accounts. Dabei musst du weniger auf dein Sparziel, sondern eher in der Schlange vor dem Store für das begehrte Piece warten. Einzigartige Funde leistest du dir von kuratierten Vintage-Seiten.

Auf deinem Konto landen monatlich mehr als 10.000 Euro

Wie teuer deine Garderobe tatsächlich ist, sieht man dir nicht unbedingt an. Dabei blätterst du im Geschäft gerne mal über tausend Franken für ein Hemd hin, sofern Qualität und Exklusivität stimmen. Dafür darf es auch maßgeschneidert sein. Sieht man deiner Kleidung nicht am Label an, dass du gut betucht bist, so wissen wenigstens Insider in derselben Einkommensliga deinen Stil zu lesen. Wie Lewis Hamilton kaufst du dir deine Kleidung auch schon mal vom Runway oder du hast das Privileg, in den exklusiven Archiven Modeschaffender zu wühlen.