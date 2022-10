Streamingstarts Oktober 2022: An dieser Schule bildet Charlize Theron Bösewichte aus

Der Trailer zu «The School for Good and Evil».

«The School for Good and Evil»

Lady Lesso (Charlize Theron) leitet die Abteilung für Schurk*innen, Professor Dovey (Kerry Washington) jene für Held*innen: So funktioniert die Schule fürs Gute und Böse, wo Märchen ihren Beginn finden.

Unerwartete Zuteilung

Während Agatha das Zeug zur Hexe hat, träumt Sophie davon, Prinzessin zu werden. Doch die beiden werden anders eingeordnet: Agatha kommt an die Schule des Guten und Sophie an jene des Bösen.

Das sagen Theron und Washington

Die Geschichte basiert auf der Romanreihe von Soman Chainani, die Regie hat Paul Feig übernommen. Für Charlize Theron stellt sich der Film gegen Schubladendenken und vereinfachte Klischee-Bilder von Gut und Böse: «Diese Geschichte erinnert uns daran, dass die Welt so nicht funktioniert und dass wir alle viel komplizierter sind. Es geht um Empathie», erklärt Theron bei «EW».

«Die meisten von uns leben irgendwo in der Grauzone und haben das Potenzial, sowohl gut als auch böse zu sein», ergänzt Washington.



«The School for Good and Evil» gibts ab dem 19. Oktober auf Netflix.