Rheinland-Pfalz : An Ostern fallen die letzten Corona-Bestimmungen weg

Mit dem 7. April enden die verbliebenen Corona-Regelungen wie die Maskenpflicht in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz. Ausnahmen gibt es in einzelnen Häusern, die via Hausrecht eigene Regelungen durchsetzen können. Der 7. April steht als letzter Geltungstag der Corona-Bestimmungen im bundesweiten Infektionsschutzgesetz.