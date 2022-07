Brasilien : Anästhesist vergewaltigt betäubte Patientin während Kaiserschnitt

Ein Anästhesist wurde am Montag in Brasilien verhaftet, nachdem ihm vorgeworfen wurde, eine schwangere Patientin während eines Kaiserschnitts im Frauenkrankenhaus Heloneida Studart in Rio de Janeiro sexuell missbraucht zu haben. Die Behörden identifizierten den Arzt als Giovanni Quintella Bezerra. Mitgliedern des medizinischen Teams gelang es, den Anästhesisten nach monatelangem verdächtigem Verhalten zu filmen.